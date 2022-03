Lyndhurst Golf Club enjoyed the finest of weather and the most glorious of vintage cars and enthusiastic golfers on Sunday afternoon. Members of the Orange District Antique Motor Club drove to the club and enjoyed a BBQ.

/images/transform/v1/crop/frm/8iYYyszipmQZWgRTx8MGY6/45d54cb2-7f3b-4edb-957e-54f5379a72dd.JPG/r0_363_5507_3474_w1200_h678_fmax.jpg